Mercato, l’OM fonce sur un flop d’Arsenal

Prêt à tout pour retrouver l’Europe, l’Olympique de Marseille cible plusieurs joueurs.

Absent en Coupe d’Europe la saison prochaine, l’Olympique de Marseille ne ménage aucun effort pour parvenir à ses fins. Auteur de 52 buts seulement inscrits la saison dernière en Ligue 1, le club phocéen veut recruter dans ce sens afin de faire trembler encore plus les filets la saison prochaine.

Marseille pourrait perdre Auba

Juste après une saison, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Même s’il était incertain sur son avenir, le capitaine Gabonais est beaucoup plus proche d’un départ. L’ancien avant-centre des Gunners d’Arsenal est associé à Al-Shabab en Arabie Saoudite.

L’agent du Gabonais aurait même eu une dernière réunion avec les dirigeants marseillais cette semaine. En effet, l’OM a manifesté son intention de conserver le joueur, mais le représentant de l’ancien catalan a fait savoir à la direction olympienne que plusieurs clubs des formations saoudiennes se sont manifestées pour son client.

L’OM piste à Arsenal

Pour tenter de remplacer l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, l’Olympique de Marseille serait en train de négocier un retour d’Alexis Sanchez. Mais parallèlement, le club a d’autres pistes pour renforcer son attaque.

Selon les dernières informations de Foot Mercato, en plus de Mason Greenwood qui est de plus en plus proche de la formation phocéenne, l’Olympique de Marseille a également ciblé Eddie Nketiah. L’international avant-centre anglais (1 cape) serait pour l’idée de rejoindre le Vélodrome. Les premiers contacts seraient positifs.

Faut-il rappeler, Eddie Nketiah sort d’une saison peut convaincante avec Arsenal. Le joueur formé à Chelsea a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues avec les Gunners.