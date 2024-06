OM, la nouvelle destination d'Aubameyang se précise

On en sait un peu plus sur la prochaine destination de Pierre-Emerick Aubameyang après l’OM.

C’est un secret de polichinelle, le mercato estival sera très agité et compliqué dans la cité phocéenne. L’Olympique de Marseille pourrait enfin perdre plusieurs joueurs de son effectif. Pire, il s’agit des meilleurs éléments du club à l’image de Jonathan Clauss ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang. On connait d’ailleurs la destination de ce dernier après un éventuel départ de l’OM.

Des joueurs sur le départ à l’OM

Après plusieurs semaines de recherche, l’OM est en passe de boucler enfin le dossier de son entraineur. Sauf un nouveau rebondissement, Roberto De Zerbi devrait être le prochain coach du club marseillais. A présent, la direction phocéenne pourrait se concentrer sur l’effectif où de grandes décisions sont attendues sur les joueurs. Des décisions qui s’expliquent notamment par l’absence de Coupe d’Europ la saison prochaine.

L’OM est alors obligé de réduire sa masse salariale et va devoir se passer de certains joueurs pour y arriver. Il y en a déjà sur le départ à l’instar de Jean Onana et Joaquin Correa qui devraient retourner respectivement à Besiktas et à l’Inter Milan. Alors que Leonardo Balerdi est pisté par l’Atalanta, l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être scellé dans les prochains jours.

Aubameyang dans le viseur d’Al-Shabab

Arrivé l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a été l’homme fort de l’Olympique de Marseille cette saison. Même si le club marseillais a connu une fin de saison décevante, le Gabonais a su se démarquer avec pas moins de 28 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques qui font que l’ancien capitaine d’Arsenal attise des convoitises sur le marché des transferts.

Et, c’est en Arabie Saoudite qu’Aubameyang pourrait poser ses valises cet été. L’ex-attaquant du Barça est en effet, suivi de très près par Al-Shabab. A en croire les informations de GiveMeSport, le club saoudien pourrait soumettre une offre pour Aubameyang dans les prochains jours comme pour Bernardo Silva ou encore Che Adams.