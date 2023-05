Mercato : L'OM fonce sur Pape Matar Sarr pour renforcer son milieu

L'Olympique de Marseille serait intéressé par Pape Matar Sarr, en manque de temps de jeu à Tottenham.

Assuré de terminer 3è de Ligue 1, l'Olympique de Marseille ne peut pas compter sur une place garantie en Ligue des Champions pour attirer du beau monde sur le mercato. Les Olympiens devront en effet passer par deux tours de qualification pour accéder à la phase de groupes. En attendant, le club phocéen devra flairer les bons coups à réaliser sur le marché des transferts mais également anticiper d'éventuels départs.

Pablo Longoria veut Pape Matar Sarr

Celui de Mattéo Guendouzi semble quasi-inévitable. L'international français vit mal sa situation à l'OM et le faible temps de jeu que lui accorde Igor Tudor, lui qui était un cadre la saison passée sous Sampaoli. Si rien n'est encore officiel, les têtes pensantes du club azuréen se sont déjà mis à la recherche de son remplaçant. Et d'après les informations de Foot Mercato ce mardi, un autre nom serait venu s'ajouter à ceux de Denis Zakaria et Habib Diarra, et il s'agit de Pape Matar Sarr. Arrivé à Tottenham en provenance de Metz, l'international sénégalais (14 sélections) n'a disputé que 14 rencontres toutes compétitions confondues avec les Spurs cette saison.

Mais Pablo Longoria apprécierait fortement le profil du joueur de 20 ans et aimerait l'attirer à Marseille sous la forme d'un prêt. Mais il faudra pour le président et son équipe trouver des arguments susceptibles de faire partir le champion d'Afrique 2022. Malgré son faible temps de jeu dans le Nord de Londres, Sarr se plaît bien en Angleterre et a pour ambition d'y rester et de se faire une place de choix en Premier League.