Mercato, l’OM prend une décision forte après la blessure de Moumbagna

Marseille vs Reims

Faris Moumbagna chamboule les plans de l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato estival.

L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi ont démarré la saison de fort belle manière avec une victoire sans appel contre le Stade Brestois (1-5) samedi dernier. Mais la joie des Phocéens a été écourtée en raison Faris Moumbagna, qui était sorti à la suite d’une blessure.

Une blessure longue durée redoutée pour le Camerounais

C’est la belle entame pour l’Olympique de Marseille en Ligue 1 cette saison. Engagés uniquement en compétitions nationales, les Phocéens ont laissé leur empreinte à Brest, samedi, lors de la première journée de Ligue 1. Nouvel homme fort du couloir droit de l’OM, Mason Greenwood s’est régalé avec un doublé (3e et 31e sp). Luis Enrique a aussi fait parler son nom dans le couloir gauche avec un doublé (26e et 48e) tout comme la nouvelle recrue marseillaise Elye Wahi, qui a ouvert son compteur sur penalty (69e).

Getty

Mais la fête était entachée. Entré en jeu après 71 minutes jouées, Faris Moumbagna n’a pas disputé dix minutes avant de sortir. A la 79e minute, l’international avant-centre camerounais (9 capes) a quitté la pelouse après un choc. En interne, la tendance n’est pas à l’optimisme et l’on redoute une rupture du ligament croisé pour l’ancien de Bodo/Glimt, qui pourrait manquer les terrains pendant de longs mois.

L’OM veut un autre avant-centre

Un véritable coup dur pour le club basé dans les Bouches-du-Rhône, qui va devoir agir le plus vite possible pour combler le vide laissé par le chouchou de Roberto De Zerbi. Alors que Moumbagna était le seul avant-centre en plus de la nouvelle recrue Elye Wahi, l’OM va devoir trouver une doublure à l’international Espoirs français.

Selon les informations rapportées par L’Equipe, ce lundi, cette blessure du Camerounais a changé les plans de l’OM pour ce mercato. Alors que les Phocéens étaient concentrés sur les arrivées d’un ailier gauche et un autre milieu, ils sont désormais préoccupés par le recrutement d’un nouvel avant-centre. Mais l’OM veut recruter un nouveau numéro 9 en prêt, vu que les caisses ne sont plus remplies pour un achat.