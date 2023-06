Mercato: L'AC Milan s'intéresse à un joueur de l'Inter !

En quête d'un attaquant, l'AC Milan serait intéressé par la situation de Romelu Lukaku.

Et si l'AC Milan créait une énorme surprise sur le mercato estival ? C'est en tout cas ce qu'annonce la Gazzetta dello Sport. En Une du journal au papier rose, on peut en effet voir la folle idée des Rossoneri : recruter Romelu Lukaku. L'attaquant belge, prêté par Chelsea au rival l'Inter Milan, est sous contrat jusqu'en 2026 avec les Blues mais fait partie des joueurs que le club londonien aimerait vendre cet été pour épurer leur effectif. Transféré pour 113 millions d'euros après deux saisons brillantes avec l'Inter, il n'a pas répondu aux attentes de Chelsea et est retourné en prêt du côté de l'Inter, où il vient de conclure une saison à 14 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues.

Lukaku à l'AC Milan ?

Suffisant donc pour éveiller la curiosité des dirigeants du rival lombard, malgré l'amour porté et assumé par le joueur de 30 ans aux Nerazzuri. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions aimerait conserver son attaquant sous la forme d'un autre prêt, mais Chelsea aimerait vendre celui qui leur a couté très cher afin de perdre le moins d'argent possible sur son transfert, même si le coût d'un éventuel départ devrait être à des années lumières de ce qu'il leur avait coûté en 2021 puisqu'ils en réclament maintenant 40 millions.

Une somme sur laquelle l'AC Milan semble prête à s'aligner, notamment avec le départ acté de Sandro Tonali à Newcastle pour 70 millions d'euros. Reste désormais à savoir si le principal concerné sera partant à l'idée de passer d'un Milan à un autre, comme l'ont fait Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli, Hakan Calhanoglu ou encore Hernan Crespo avant lui.