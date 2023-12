Le Real enclenche un dernier raid pour Mbappé

Le Real Madrid est prêt à réessayer de nouveau pour Kylian Mbappé. Mais ça sera la toute dernière fois.

Comme on pouvait s’y attendre, le Real Madrid va passer à l’offensive pour le recrutement de Kylian Mbappé. Dès le début de la nouvelle année civile, les Merengue vont tenter une approche pour attirer la star du PSG.

Le Real offre une dernière chance à Mbappé

Selon le média ibérique Relevo, les Merengue sont donc prêts à revenir à la charge pour le crack Bondynois. Mais -et ils l’ont bien fait savoir à l’entourage du joueur- ça sera leur dernière offensive. La porte sera définitivement terminée à un transfert si jamais l’intéressé décline leur proposition.

Par le passé, le Real a déjà tenté à plusieurs reprises de faire signer Mbappé. Ce dernier les a cependant continuellement éconduits. En 2022, il avait même osé tourner le dos à la Casa Blanca alors que Florentino Pérez lui a fait la cour pendant plusieurs semaines. Plutôt que de rallier Bernabeu, il a choisi de prolonger avec Paris. Une décision qui avait été vécue comme une humiliation du côté de Madrid.

De l’eau a coulé sous les ponts depuis et le Real a donc ravivé son intérêt pour l’ancien monégasque. La perspective de pouvoir l’enrôler sans aucune contrepartie financière était trop belle pour laisser passer l’occasion.

Kylian Mbappe PSG Nantes

Le PSG n’a pas dit son dernier mot

D’autres clubs, et en particulier des écuries anglaises, pourraient être tentés d’attirer le numéro 7 parisien. Néanmoins, le Real a clairement ses faveurs en cas de départ. C’est le club de ses rêves et il n’a jamais caché son admiration envers cette institution. De plus, pour un joueur de sa trempe, il y aurait clairement une logique à ce qu’il s’engage avec le plus prestigieux des clubs européens. Emboitant ainsi le pas à d’autres légendes françaises passés par les Merengue, comme Raymond Kopa, Zinédine Zidane ou Karim Benzema.

La balle est donc dans le camp de Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, il a donc le choix une nouvelle fois entre rejoindre le géant espagnol ou alors lier son futur à celui de Paris. Il se murmure qu'il aurait déjà arrêté son choix. Après 6 ans passés avec l’équipe francilienne, la tendance semble être à un départ. L'été dernier, il avait pour rappel refusé d'activer la prolongation automatique d'un an. Cela dit, une prolongation n’est pas à exclure. Récemment, L’Equipe révélait qu’un dialogue existe toujours entre les deux parties. Affaire à suivre.