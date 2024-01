Mercato : Un club anglais veut chiper Mbappé au Real Madrid

Le Real Madrid doit faire face à un adversaire redoutable dans le dossier Kylian Mbappé cet hiver.

Le mercato hivernal a ouvert officiellement ses portes en France ce lundi. Et un joueur en particulier sera au centre des attentions durant les 31 prochains jours. Il s’agit bel et bien de l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Annoncé proche du Real Madrid, l’international pourrait faire un nouveau coup bas aux Merengues avec l’entrée en scène d’une écurie de Premier League.

La rumeur Mbappé au Real Madrid prend de l’ampleur

Comme on pouvait s’y attendre, le feuilleton Mbappé va, encore une fois, animer le mercato cet hiver. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé peut officiellement négocier avec le club de son choix dès ce lundi. Cible de longue date du Real Madrid, c’est naturellement que les rumeurs d’un accord entre le Français et le club espagnol ont refait surface ces dernières heures. La presse espagnole annonçait même ce matin que Kylian Mbappé aurait réservé une maison à Madrid. Une information qui accentue encore plus les rumeurs d’un départ au Real Madrid. Cependant, le Real Madrid pourrait subir une autre gifle de la part du Bondynois après l’entrée en lice d’un cador anglais dans le dossier Mbappé.

Liverpool menace le Real Madrid dans le dossier Mbappé

Après de longues semaines de négociations et un accord verbal avec le Real Madrid, Kylian Mbappé prenait tout le monde par surprise en prolongeant avec le PSG à l’été 2022. Non désireux de subir une énième humiliation, le club madrilène, qui joue désormais la carte de la prudence, aurait donné un ultimatum au Français pour faire son choix. Si l’on pensait que Mbappé devait choisir entre un départ en Espagne et une prolongation avec Paris, l’international français pourrait faire un tout autre choix.

Selon les informations du Parisien, Liverpool serait rentrer dans la course pour la signature du champion du monde 2018. D’après le journal, la piste Liverpool est devenue de plus en plus sérieuse ces dernières heures. « Le candidat le plus crédible et dangereux pour le PSG semble davantage épouser le profil de Liverpool », indique le média, proche du PSG. Le Parisien précise d’ailleurs que l’idée de voir Mbappé sous le maillot des Reds a pris du poids grâce à leur entraineur, Jurgen Klopp, qui apprécie le joueur. Une appréciation réciproque d’ailleurs puisque le natif de Bondy ne serait pas insensible aux sirènes de Liverpool où il pourrait pallier un possible départ de Mohamed Salah l’été prochain.