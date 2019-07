Mercato, Klopp voulait Ribéry à Liverpool

Le manager des Reds avait des vues sur l’ancien international français après que celui-ci ait quitté le Bayern.

Franck Ribéry n’est plus un joueur du . Au bout d’une idylle longue de douze ans, le Français a été prié de faire ses valises en mai dernier et se trouver un nouveau club. Le club bavarois ayant l’intention de donner un coup de jeune à son effectif.

Il reste quelques jours avant l’entame de la nouvelle saison et le Boulonnais ne s’est toujours pas trouvé un autre point de chute. Est-ce par manque de sollicitations ?

Selon L’Equipe, à défaut de recevoir d’offres concrètes de la part de grands clubs européens, l’ex-international tricolore a bien fait objet d’un intérêt venant de quelques écuries continentales de renom. Il aurait notamment été dans le viseur de , le club champion d’Europe. Jurgen Klopp pensait à lui pour renforcer son secteur offensif. Mais seulement dans le cas où l'un de ses joueurs venait à partir. Or, aucune place ne s’est vraiment libérée dans ce secteur chez les Merseysiders.

Il veut continuer à jouer au plus haut niveau

En , l’AS a approché le vice-champion du monde 2006, mais ce dernier n’est pas très chaud pour rentrer dans son pays. Probablement en raison de la relation compliquée qu’il entretient avec la presse locale et aussi quelques personnalités importantes de l’Hexagone.

Des clubs italiens sont aussi venus aux nouvelles, de même que Sheffield United, le nouveau promu en . La source indique également qu’un grand club brésilien a fait une jouteuse offre à Ribéry avec un contrat qui s’étirerait jusqu’en décembre 2020. De nombreuses et alléchantes propositions mais qui n’ont pas séduit l’intéressé.

Malgré ses 36 printemps, Ribéry a la certitude qu’il peut encore évoluer au plus haut niveau. Et cela signifie qu’il vise un grand d’Europe afin d’y achever sa carrière. Et c’est aussi pour cette raison qu’il a jusqu’ici tourné le dos à toutes les approches émanant du Golfe persique.