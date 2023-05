Mercato : Karim Benzema a reçu une offre de 400 millions d'euros

En fin de contrat avec le Real Madrid, Karim Benzema aurait reçu une offre astronomique venant d'Arabie saoudite.

Après une incroyable saison 2021-2022, Karim Benzema a connu un exercice 2022-2023 plus compliqué. Gêné par des blessures récurrentes, le Ballon d'Or 2022 a notamment manqué la Coupe du monde en novembre et décembre. Et s'il s'en sort plutôt bien d'un point de vue individuel (30 buts en 42 matches), le Real Madrid a laissé filer le titre de champion d'Espagne et surtout la Ligue des Champions, ne remportant que la Coupe du Roi en 2023.

Vers un départ de Benzema ?

Une saison décevante qui pourrait marquer la fin d'un cycle. Le contrat de l'international français expire en juin, et s'il dispose d'une "clause Ballon d'Or" qui lui permet de prolonger d'un an (uniquement s'il le désire), rien ne dit que l'ancien Lyonnais décidera de rester du côté du Santiago Bernabeu. Le Nueve disposerait en effet d'une offre d'Arabie saoudite qui a de quoi faire réfléchir. Le championnat saoudien tend en effet à se développer et la venue de Cristiano Ronaldo cet hiver pourrait inciter d'autres stars à rejoindre la Saudi Pro League.

Un contrat de 400 millions l'attend

Et ils seraient prêts à toutes les folies pour s'offrir le buteur de 35 ans. Alors que Relevo évoquait une offre d'Al-Ittihad avec un salaire de 200 millions d'euros sur deux ans, As explique ce mardi qu'il s'agirait en fait d'un contrat de deux ans avec un salaire de... 200 millions d'euros par an. Le calcul est simple, Benzema pourrait donc empocher 400 millions d'euros sur deux ans. Le quotidien espagnol ajoute même que Benzema pourrait ensuite endosser le rôle d'ambassadeur de l'Arabie saoudite, notamment dans l'optique de l'obtention de la Coupe du monde 2030. De leur côté, les supporters du récent champion saoudien y croient durs comme fer, en témoignent les nombreuses réponses au dernier tweet posté par le joueur français.