MERCATO – Juventus : Quel avenir pour Rabiot, Di Maria et Paredes ?

A l'issue de la saison 2022-2023, Adrien Rabiot, Angel Di Maria et Leandro Paredes quitteront la Juventus. Mais pour aller où ? GOAL fait le point.

Alors que la saison touche à sa fin, la Juventus se prépare à chambouler son effectif l'été prochain et son entraîneur, Massimiliano Allegri, devrait en être la première victime.

Le nouveau projet de la Juventus se fera aussi sans trois joueurs, Adrien Rabiot, Angel Di Maria et Leandro Paredes, qui vont tous quitter le club à l'issue du championnat. Mais où ces trois joueurs évolueront la saison prochaine ?

Adrien Rabiot dans le viseur de MU et du Bayern

En fin de contrat le 30 juin prochain, Adrien Rabiot quittera la Juventus à un moins d'un improbable retournement de situation. La Juventus aurait aimé conserver le milieu de terrain français qui a été exceptionnel cette année (46 matches toutes compétitions confondues, 11 buts et 6 passes décisives) mais ce dernier veut découvrir un nouveau championnat. Le club turinois reconnaît d'ailleurs qu'il a plus le moindre contact avec Véronique Rabiot, la mère et agent du joueur, depuis de nombreuses semaines.

Ce nouveau championnat pourrait être la Premier League avec le club de Manchester United. Les deux parties étaient déjà en discussions l'été dernier sans pour autant trouver un accord. Rabiot plaît toujours à Erik ten Hag, le coach des Red Devils et la perspective de jouer la Ligue des champions la saison prochaine est argument en faveur des Mancuniens.

Une autre piste mène Rabiot vers la Bundesliga. Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, était à la recherche d'un n°6 et avait ciblé le Français. Mais il vient d'être démis de ses fonctions après l'obtention du titre en Bundesliga, ce qui refroidit la piste bavaroise.

Angel Di Maria hésite entre l'Europe et l'Arabie saoudite

Libre de tout contrat l'été dernier après son départ du PSG, Angel Di Maria s'était engagé pour une saison avec la Juventus. Et il n'y en aura pas une deuxième et cela ne dérangera ni le club turinois ni le joueur qui n'ont jamais réussi à nouer une relation idyllique.

Selon nos confrères de GOAL Italia, « ADM » étudie la possibilité de rester en Europe ou de rejoindre une destination exotique comme l'Arabie saoudite. A 35 ans, le joueur donne la priorité à sa famille et le choix de son futur club dépendra de l'épanouissement de sa femme et de ses enfants.

Leandro Paredes de retour au PSG qui n'en veut plus…

Prêté par le PSG à la Juventus le 31 août 2022, le club italien ne lèvera pas l'option d'achat du rugueux milieu défensif argentin. Il faut que dire que le champion du monde 2022 n'a pas été à la hauteur des attentes en Serie A et en Ligue des champions et en interne, les dirigeants regrettent d'avoir prêté le jeune espoir italien Nicolò Rovella à Monza pendant toute la saison.

Paredes va donc faire son retour en France mais le PSG ne compte pas sur lui. Son âge (32 ans) et ses émoluments (7 millions d'euros par an) en font un poids pour le club parisien. Sous contrat jusqu'en juin 2024, il ne sera pas retenu si une offre satisfaisante se présente.