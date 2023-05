Serie A : La Juventus cible trois entraîneurs pour succéder à Allegri

La Juventus a établi une short-list afin de trouver un successeur à Massililiano Allgeri s'il venait à quitter le club turinois.

L'avenir de Massimiliano Allegri à la tête de la Juventus est de plus en plus flou. Ces derniers jours, nous évoquions le fait que l'entraîneur de la Vieille Dame était de plus en plus contesté en interne.

Nos confrères de GOAL Italia viennent de révéler que la Juventus a déjà commencé des recherches pour trouver un remplaçant à Massimiliano Allegri et trois noms ont filtré : Igor Tudor, Sergio Conceição et Thiago Motta.

Tudor connaît bien la Juventus

Igor Tudor entraîne l'Olympique de Marseille depuis l'été dernier et malgré des résultats parfois décevants, notamment en Ligue des champions et en Coupe de France, le Croate va permettre à l'OM d'être européen la saison prochaine. Les Olympiens devront probablement disputer les tours préliminaires de la Ligue des champions.

Ancien joueur de la Juventus (1998-2005 puis 2006-2007), Tudor connaît bien le club turinois et a déjà entraîné des clubs de Serie A comme le Hellas Vérone et l'Udinese.

Conceição et Thiago Motta plaisent aussi à la Juventus

Concernant Sergio Conceição, il parle parfaitement italien après avoir joué en Serie A de 1998 à 2004 pour différents clubs (Lazio, Parme Inter). Entraîneur du FC Porto depuis 2017, il a remporté de nombreux trophées dont trois fois le championnat portugais.

Sa capacité à faire gagner Porto et à faire progresser les jeunes joueurs de l'équipe plaît aux dirigeants de la Juventus.

Quant à Thiago Motta, il est l'entraîneur qui s'est révélé cette saison sur le banc de Bologne malgré le drame qui a touché le club en début de saison : en septembre dernier, Thiago Motta a en effet remplacé Sinisa Mihajlovic, qui souffrait d'une leucémie et est mort en décembre 2022.

Ces trois noms viennent s'ajouter à ceux qui alimentent depuis plusieurs semaines les journaux italiens : Zinédine Zidane, libre de tout contrat et Luciano Spalletti, qui vient de remporter le championnat d'Italie avec le Napoli.