Julian Alvarez et Adrien Rabiot : les deux gros coups du mercato d'été du Bayern Munich ?

Thomas Tuchel souhaite recruter deux stars de la dernière Coupe du monde au Bayern Munich : Julian Alvarez et Adrien Rabiot.

Le Bayern Munich pourrait vivre une saison blanche. Eliminé en quart de finale de la Ligue des champions et en quart de finale de la Coupe d'Allemagne par Fribourg, le Bayern est également en mauvaise posture pour le titre en Bundesliga. A une journée de la fin du championnat, le club bavarois compte deux points de retard sur le Borussia Dortmund, le leader, et n'a donc plus son destin entre ses mains.

L'entraîneur Thomas Tuchel et le directeur sportif Hasan Salihamidzic ont déjà ciblé les points faibles de l'effectif actuel et les joueurs à recruter pour la saison prochaine. Selon nos confrères allemands de Sport Bild, le Bayern Munich veut impérativement recruter un n°9 et un n°6 pour se renforcer.

Julian Alvarez, futur n°9 du Bayern ?

Pour le poste d'attaquant, les noms de Victor Osimhen (Napoli), Harry Kane (Tottenham) et de Randal Kolo-Muani (Eintracht Francfort) circulent depuis plusieurs semaines.

Mais le Bayern Munich pourrait surprendre tout son monde en recrutant Julian Alvarez. Si l'attaquant argentin n'évolue que depuis une saison à Manchester City, il n'est pas intransférable aux yeux de ses dirigeants.

Sacré champion du monde en 2022 avec l'Argentine, Julian Alvarez est aux yeux de Pep Guardiola, le coach des Citizens, un remplaçant. Julian Alvarez a en effet été totalement éclipsé par Erling Haaland, lui aussi arrivé à Manchester City l'été dernier.

Selon Sport Bild, la valeur de Julian Alvarez est actuellement estimée à 50 millions d'euros tandis que Manchester City l'avait acheté pour 21,4 millions d'euros à River Plate.

Le Bayern retente sa chance avec Rabiot

Concernant le poste de n°6, le Bayern fait les yeux doux à Adrien Rabiot. Le Français, vice-champion du monde en 2022, est en fin de contrat avec la Juventus et a déjà fait part de sa volonté de ne pas prolonger avec le club turinois.

Le Bayern avait déjà tenté de recruter Rabiot en 2019, lorsqu'il était en fin de contrat avec le PSG. Le milieu de terrain âgé de 28 ans a déjà joué sous les ordres de Thomas Tuchel même si les relations entre les deux hommes n'ont pas toujours été parfaites.

Mais pour s'attacher les services d'Adrien Rabiot, le Bayern devra satisfaire ses exigences salariales. Selon Sport Bild, Adrien Rabiot perçoit un salaire annuel net de sept millions d'euros à la Juventus et souhaite en obtenir un peu plus élevé dans son futur club.

En cas d'échec des négociations avec Adrien Rabiot, le Bayern Munich a listé d'autres milieux relayeurs : Mateo Kovacic (29 ans, Chelsea), Declan Rice (24 ans, West Ham) et Edson Alvarez (25 ans, Ajax d'Amsterdam).