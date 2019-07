Mercato Juventus, Matuidi peut s'en aller : contacts avec Monaco

La Juventus évalue l’avenir de Blaise Matuidi. Les premiers contacts sont noués avec Monaco.

Le gros du travail est maintenant fait. La a conclu la première phase du marché en se renforçant. Maintenant, cependant, Fabio Paratici (directeur sportif) est appelé à se lancer dans la mission la plus compliquée: vendre. Et parmi les différents acteurs avec la valise à la main, pourrait figurer Blaise Matuidi. Exactement, il pourrait. Parce que, dans ce sens, au sein de la Vieille Dame, ils n’ont pas encore pris de décision finale. Bref, des réflexions sont en cours.



Le milieu de terrain français âgé de 32 ans, est séduit par la perspective d'un retour en . Et, à cet égard, il y aurait déjà un admirateur: l'AS . Les Monégasques ont déjà eu l'occasion d'évaluer la faisabilité de l'opération avec l'entourage de l'actuel numéro 14 de la Juventus, sans toutefois entrer dans le vif du sujet.



Ou plutôt, sans entrer dans les chiffres. La Juve, pour sa part, n'est pas pressée. Matuidi, compte tenu du changement d'entraîneur, peut être sacrifié; à condition, cependant, qu'une offre équitable arrive.



Arrivé en en août 2017 pour 20 millions d'euros plus des bonus de 10,5 millions, la Juventus aimerait le vendre pour au moins 25 millions.



Le ballon est maintenant dans les pieds des dirigeants de Monaco, censés prendre une décision finale. Nouveaux contacts possibles à partir de demain. Lié à la Vieille Dame jusqu'en 2020, le milieu de terrain pourrait quitter l'Italie après deux saisons caractérisées par 88 matches et 7 buts.