Mercato - Juve : Capello a une idée pour le "Benzema" de Ronaldo

Orphelin de Karim Benzema à la Juve, Cristiano Ronaldo aura du mal à attirer son ancien coéquipier. Mais Fabio Capello a une solution de secours.

Avec la , Cristiano Ronaldo n’y arrive pas. En , le succès est au rendez-vous acec deux titres en deux ans, mais pas en Ligue des Champions. CR7 brille toujours autant dans la reine des compétitions, mais il se retrouve parfois orphelin de son ancien coéquipier du , Karim Benzema…

Gonzalo Higuain n’y arrive pas, et Paulo Dybala n’a pas vocation à le faire : Ronaldo a besoin d’un joueur capable de sentir les bons coups et de s’effacer quand il le doit. Un rôle que le Français tenait à la perfection dans la capitale espagnole.

CR7 a demandé Benzema, mais...

Il y a d’ailleurs eu des rumeurs faisant état d’un intérêt de la Juve pour Benzema, demandé par CR7, mais KB9 ne bougera vraisemblablement pas. Pas de panique, Fabio Capello a la solution. L’ancien entraîneur de la Juve et du Real conseille à la Vieille Dame de se réorienter vers Raul Jimenez, auteur de 27 buts toutes compétitions confondues avec cette saison.

"J’ai observé Raul Jiménez et c’est un joueur important et qui a beaucoup de qualités. Ça serait le joueur idéal pour jouer au côté de Cristiano Ronaldo. Parce que Cristiano, il lui manque quelqu’un comme Benzema à la Juventus. Et ce rôle pourrait parfaitement être tenu par Jiménez", a estimé le technicien italien dans des propos rapportés par ESPN . Reste à savoir ce qu’en pensera le Portugais !