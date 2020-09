Mercato - José Mourinho ne croit pas à un départ de Dele Alli

Annoncé sur le départ, Dele Alli ne devrait pas quitter Tottenham selon le technicien portugais, qui n'a pas hésité à le bousculer.

En recrutant Gareth Bale, a réalisé un grand coup sur le marché des transferts même si la condition physique incertaine du Gallois pousse à la prudence.

Si les sourires sont sur toutes les lèvres chez les Spurs, encore plus avec le festival contre , il y en a un qui traine son spleen. Il s’agit de Dele Alli.

Le meneur anglais n’a pas été retenu dans le groupe de Jose Mourinho contre les Saints après l'avoir déjà été lors du tour préliminaire de , quelques jours plus tôt. Face à cette situation, les rumeurs d’un départ ont fleuri avec notamment le PSG comme destination.

Le club parisien s’est bien vu proposer l’international des Three Lions comme annoncé par Goal mais n’est pas allé plus loin.

Mourinho : « Il doit prouver sur le terrain »

Présent dans le groupe londonien pour le troisième tour qualificatif pour la Ligue Europa jeudi en Macédoine, Dele Alli va-t’il rester à Londres ? Pour Mourinho, le doute n’existe pas.

"Je crois [qu'il le fera]. Je peux même dire que je suis convaincu qu'il sera là."

Optimiste, l’entraîneur portugais s’est expliqué sur les raisons des absences d’Alli. Pétri de talent, il manque de régularité pour s’imposer vraiment au haut niveau.

"Nous savons tous que depuis que Dele est arrivé de MK Dons, il a connu des hauts et des bas, il a eu des périodes fabuleuses avec des performances de haut niveau et il a également eu d'autres périodes où il a disparu. Et avec moi, ce n'est pas différent d’avant."

Comme à son habitude, José Mourinho joue donc la carte du méchant afin de piquer son joueur. A Dele Alli de lui montrer qu’il mérite bien sa place chez les Spurs. Dès jeudi à Shkendija ? Mourinho a préféré laisser planer le doute.