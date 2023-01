Mercato : Joao Félix va bientôt débarquer à Chelsea !

En conflit depuis plusieurs semaines avec l'Atlético Madrid, Joao Félix va bientôt rejoindre Chelsea sous la forme d'un prêt payant.

Chelsea a prévu de ne pas compter ses dépenses sur ce mercato hivernal. Après avoir déjà lâché 62 millions d’euros pour s’attacher les services de Benoît Badiashile, David Datro Fofana et le jeune Brésilien Andrey Santos, les Blues ne devraient pas s’arrêter là puisqu’ils ciblent toujours Enzo Fernandez mais également Joao Félix pour renforcer leur attaque. En conflit avec Diego Simeone, l’international portugais a clairement manifesté son désir de quitter l’Atlético Madrid, et son nom est associé au club londonien depuis plusieurs jours.

Joao Félix va être prêté à Chelsea

Et son arrivée du côté de Stamford Bridge pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Et si les 130-140 millions d’euros demandés par les Colchoneros ont été jugés excessifs par la plupart des nombreux prétendants de l’attaquant de 23 ans, c’est finalement sous la forme d’un prêt qu’il devrait atterrir en Angleterre. Selon les informations d’A Bola, la situation se serait débloquée dimanche et les deux clubs se seraient entendus sur un prêt payant estimé à 11 millions d’euros, Chelsea prenant en charge le salaire du joueur. As ajoute même que l’ancien de Benfica devrait s’envoler pour Londres dans les heures à venir afin de passer sa visite médicale et ainsi officialiser son arrivée.

Arrivé en 2019 dans la capitale espagnole pour 127 millions, le natif de Viseu n’a pas réussi à pleinement exploser sous les ordres d’El Cholo. Il a inscrit 35 buts en 131 matches sous le maillot rouge et blanc.