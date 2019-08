Mercato - OL : Jeff Reine-Adélaïde (très) proche de Lyon

Selon les informations de nos confrères de L'Equipe, un bail de 5 ans attend le milieu d'Angers du côté de Lyon.

Jeff Reine-Adélaïde et son entourage attendaient depuis déjà plusieurs semaines. L'OL était la piste privilégiée par le joueur alors que Porto, , le Bayern et l'AS ont pris des renseignements au sujet du milieu angevin, sans oublier l'OGC Nice selon nos informations. Le Tricolore et ses agents auraient même attendu que les Gones se manifestent pendant plusieurs semaines...

L'Equipe précise de son côté que malgré l'intérêt prononcé du club niçois, c'est bien vers Lyon que se dirige le joueur d'Angers. Nos confrères indiquent d'ailleurs que Reine-Adélaïde est attendu mercredi au club rhodanien pour y signer un bail de 5 ans après la traditionnelle visite médicale.

Le quotidien ajoute également que les officiels lyonnais et leurs homologues angevins sont tombés d'accord sur une indemnité de transfert de quelque 30 millions d'euros (dont 5 de bonus).

Toujours selon la même source, les dirigeants niçois ont fait le forcing ces derniers jours en multipliant les contacts avec le joueur, mais ce dernier préfère opter pour une équipe qui lui permettra de participer à la .

Pour rappel, Jeff Reine-Adélaïde, capable d'évoluer en milieu relayeur ou ailier droit, est sous contrat avec Angers jusqu'en juin 2022.