Mercato - Inter Milan : Pour Marotta, "Icardi et Nainggolan ne rentrent pas" dans le projet

Le directeur sportif de l'Inter Milan a clarifié les intentions du club par rapport à Mauro Icardi et Radja Nainggolan.

Les situations de Mauro Icardi et Radja Nainggolan ne sont pas des plus idéales du côté de l' . Le directeur sportif, Giuseppe Marotta, a d'ailleurs eu des mots forts à l'encontre des deux éléments.

Il est possible, d'ailleurs, que leur avenir se situe loin de l'Inter.

Au micro de Sky Sport, Marotta a en effet été clair sur la considération envers les deux joueurs.

"Nainggolan et Icardi? Nous avons besoin de clarté et de transparence. Ce sont de grands joueurs avec du talent, mais ce n'est pas suffisant. Ils ne font pas partie de notre projet, je le dis avec transparence et respect. Icardi est sur le marché. Mais nous respectons les accords contractuels", a-t-il indiqué.