Mercato - Inter : Antonio Conte attend Lukaku !

L'entraîneur de l'Inter a répété sa volonté de recruter l'attaquant international belge de Manchester United.

Antonio Conte ne s'en cache plus : il attend Romelu Lukaku de pied ferme.



Lukaku n'a pas participé au match amical entre et l'Inter (victoire 1-0 de MU), ce samedi, dans le cadre de l'International Champions Cup.

"C'est un joueur de United et c'est pour cette raison que nous devons montrer un grand respect pour le club, pour le joueur et pour mes propres joueurs", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse d'après-match à Singapour. "Lukaku est un joueur que j'aime bien car je le considère comme un joueur qui pourrait améliorer notre équipe".



"D'un côté j'ai la volonté et l'espoir de le voir. De l'autre côté, nous verrons si nous trouvons un accord avec le club".



L’ancien attaquant de et d’ fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis quelques semaines.



Conte a par ailleurs indiqué que le Croate Ivan Perisic n'entrait pas dans ses plans cette saison.



"Nous travaillons mais les réponses ne sont pas positives", a-t-il tonné. "Je ne pense pas qu'il s'adapte au rôle que je lui ai demandé de jouer. Le seul endroit où il peut jouer pour le moment, c'est en tant qu'attaquant. D'autre part, j'ai vu Dalbert expliquer grandement son talent dans ce match".



"Nous devons tellement nous améliorer à tous points de vue. Nous avons beaucoup de travail à faire et nous le ferons", a sèchement conclu l'Italien.