Mercato d'hiver - L'OL déjà très actif : deux joueurs ciblés

Si l'OL réalise un parcours de rêve en Ligue Europa (4 victoires en 4 matches et une qualification déjà assurée pour les huitièmes de finale) le club entraîné par Peter Bosz est seulement sixième en Ligue 1.

Afin de ne pas rater une troisième saison de suite la Ligue des champions, l'OL espère renforcer son secteur offensif lors du mercato d'hiver. Et comme le révèle le journal L'Equipe, deux joueurs sont ciblés.

Le « Messi iranien » qui fait rêver Bosz

Le premier est Sardar Azmoun (26 ans, 58 sélections et 15 buts avec l'Iran) que l'OL souhaitait déjà faire venir l'été dernier. Le Zénith Saint-Pétersbourg s'y était finalement opposé, ne parvenant pas à trouver un remplaçant à son avant-centre qui est surnommé le « Messi iranien » dans son pays.

Peter Bosz est un grand fan du joueur et il avait même essayé de le recruter à l'époque où il entraînait le Bayer Leverkusen. Arrivant en fin de contrat en juin 2022, Lyon espère que le Zénith acceptera une offre dès cet hiver plutôt que de voir son joueur filer gratuitement l'été prochain.

Seul hic, Sardar Azmoun a récemment changé de représentant et Lyon n'a plus de contact avec le joueur depuis cet été…

Corona dans le viseur

L'autre joueur pisté par l'OL est le Mexicain Jesus Manuel Corona du FC Porto. Lui aussi arrive en fin de contrat en juin 2022 et il a déjà fait savoir à ses dirigeants qu'il ne souhaitait pas prolonger.

L'OL espère donc convaincre le FC Porto de lui céder Corona au mercato d'hiver et selon L'Equipe, des représentants de l'international mexicain se sont déplacés à Lyon la semaine dernière.

Peter Bosz et Juninho, le directeur sportif de l'OL, apprécient le profil du joueur qui évolue au poste d'ailier et possède une solide expérience (28 ans, 61 sélections et 10 buts avec le Mexique).

Mais dans ce dossier, l'OL doit faire face à la concurrence d'un grand club européen, l'AC Milan, qui a fait de Corona sa priorité et est qui également en contact avancé avec le joueur.