Mercato : Harry Kane se rapproche du Bayern Munich

L'attaquant anglais pourrait quitter Tottenham pour rejoindre le Bayern cet été.

Malgré une nouvelle saison exceptionnelle à titre individuelle avec notamment 30 buts inscrits en Premier League, Harry Kane n'a toujours pas rempli son palmarès en carrière après une saison décevante de la part de Tottenham, 8è de Premier League et qui a échoué à se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. De quoi donner des envies de départ à l'international anglais, qui fêtera ses 30 ans en juillet et qui aimerait disputer la Ligue des Champions et maximiser ses chances d'enfin remporter un titre en carrière.

Kane donne sa priorité au Bayern

Pour cela, le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions n'a pas manqué de prétendants avec notamment Manchester United, le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain, des pistes qui se sont refermées pour différentes raisons. Mais celle qui mène au Bayern Munich est toujours d'actualité et pourrait bien finir par se concrétiser. Si l'on en croit les informations de Sky Germany ce mardi, le champion d'Allemagne s'intéresse de près à Kane pour en faire son attaquant vedette, jamais trouvé après une première saison sans Robert Lewandowski.

Les dirigeants bavarois ont discuté à plusieurs reprises avec Charlie, frère du buteur des Spurs et responsable de la gestion de ses intérêts, et semblent bien avancer sur ce dossier puisque Kane aurait donné sa priorité au Bayern en cas de départ lors du mercato estival. Pas vraiment adepte des folles dépenses sur le marché des transferts, le club allemand pourrait mettre la main sur le goleador anglais pour un peu moins de 100 millions d'euros, bien loin des 180 demandés par Naples pour libérer Victor Osimhen.