Mercato : Harry Kane, le Bayern Munich a-t-il ouvert la voie à Manchester United ?

Réticent à l'idée de formuler une offre de plus de 100 millions à Tottenham, le Bayern a peut-être offert Kane à Man United sur un plateau d'argent.

Harry Kane arrive à un tournant de sa carrière cet été. Sauf retournement de situation, le capitaine de l'équipe d'Angleterre devrait être transféré cet été, alors qu'il lui reste un peu plus de 12 mois de contrat à Tottenham, pour découvrir une nouvelle aventure et surtout essaye de remporter un premier titre qui lui échappe jusqu'à présent.

Le Bayern prêt à jeter l'éponge ?

Le Bayern Munich a longtemps été présenté comme un point de chute potentiel pour le prolifique joueur de 29 ans, car il n'a pas encore recruté de numéro 9 pour remplacer Robert Lewandowski depuis son départ l'été dernier et qu'il a déjà été lié par le passé à l'Anglais, tandis que Manchester United semble prêt à raviver son intérêt pour sa cible de longue date.

Les Red Devils sont peut-être sur le point de prendre la tête de cette course, le directeur financier du Bayern, le Dr Michael Diederich, ayant admis que les géants de la Bundesliga ne se laisseraient pas entraîner dans une guerre des enchères. "Je n'exclus rien, mais pouvons-nous nous permettre un tel transfert et le voulons-nous ? Nous devons garder un œil sur notre rentabilité", a analysé le directeur financier du Bayern.

MU, nouveau favori ?

Alors que le Bayern est réticent à sortir le chéquier a répondre aux exigences élevées de Tottenham, Manchester United, de son côté, est prêt à dépenser beaucoup pour un joueur qui a fait ses preuves et qui aiderait à combler un vide évident dans son unité offensive - un autre attaquant central est nécessaire à Old Trafford depuis un certain temps.

Bien que certains anciens des Red Devils soient réticents à l'idée que les Red Devils misent tout sur l'international anglais qui s'approche des 30 ans, à l'image de Paul Scholes, Manchester United sera considéré comme le grand favori pour accueillir Harry Kane si le Bayern Munich décide de ne pas se lancer dans cette bataille.

Harry Kane a connu une nouvelle saison mémorable sur le plan personnel en 2022-23, devenant le meilleur buteur de l'histoire des Spurs et de l'Angleterre, pointant à la deuxième place du classement des buteurs de Premier League derrière Erling Haaland, mais il est destiné à terminer la saison les mains vides, sans le moindre trophée, et sait qu'il doit agir vite pour obtenir les récompenses dont il rêve.