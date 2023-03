Harry Kane a livré un verdict accablant sur la saison de Tottenham, alors qu'on s'interroge sur son avenir.

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre a une fois de plus fait sa part pour permettre aux Spurs de prétendre aux grands honneurs, avec 20 buts inscrits au cours d'une campagne qui l'a vu devenir le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham. L'équipe d'Antonio Conte est cependant destinée à terminer une quinzième saison consécutive sans trophée à son palmarès, après une défaite 1-0 sur l'ensemble des deux matches face à l'AC Milan en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

"Nous devrions gagner des trophées"

Alors que les parcours de la Carabao Cup et de la FA Cup sont déjà terminés et que les Spurs s'accrochent tout juste à la quatrième place de la Premier League, Harry Kane, qui arrive à la croisée des chemins, a fait savoir son mécontentement concernant les résultats des Spurs. En fin de contrat en juin 2024, l'Anglais a envoyé un énorme avertissement à sa direction.

Dans une interview accordée à Standard Sport, Harry Kane a poussé un coup de gueule concernant la saison en cours de Tottenham : "Là où nous en sommes en tant que club, nous devrions gagner des trophées. C'est toujours l'objectif. Les quatre premiers [seuls] sont la conséquence du fait que nous n'avons pas joué aussi bien que nous le voulions. Maintenant, c'est tout ce pour quoi nous pouvons nous battre, alors ce sera l'objectif et j'espère que nous y parviendrons à la fin de la saison. Mais il est certain que ce n'est pas suffisant pour ce club".

"Être quatrième, ce n'est pas suffisant"

Kane a ajouté après avoir vu les supporters exprimer leur frustration lors de l'expulsion de Cristian Romero contre Milan, puis au coup de sifflet final : "Je comprends tout à fait [la réaction des supporters]. Une place dans les quatre premiers n'est suffisante pour personne dans ce club, surtout pas pour les supporters. Ils ont le droit d'exprimer leur opinion".

"La semaine dernière, en particulier, n'a pas été assez bonne. Avant le match contre Sheffield United, la saison aurait pu être bien différente. Si vous vous en sortez, vous prenez de l'élan pour le match de championnat [contre les Wolves] et pour ce match. Mais j'ai l'impression que la défaite de la semaine dernière nous a mis un coup au cœur et, comme vous pouvez le voir, nous ne nous en sommes pas vraiment remis", a ajouté le capitaine de l'Angleterre.

Les Spurs n'ont remporté que deux de leurs sept derniers matches, toutes compétitions confondues, et ont été éliminés de la FA Cup et de la Ligue des champions. Le prochain match à l'ordre du jour sera un match à domicile contre Nottingham Forest pour une équipe dont l'attaquant star Kane et l'entraîneur Conte, qui jouit d'une grande popularité, sont liés à des transferts cet été.