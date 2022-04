Mercato : Haaland en Premier League ? Zorc ne serait pas surpris

Si l'attaquant Erling Haaland, lié à Manchester City, finit par rejoindre la Premier League cet été, ce ne serait pas une surprise pour le Borussia Dortmund, a admis le directeur sportif du club, Michael Zorc. Haaland a été pressenti pour quitter le BVB et rejoindre City lors de la fenêtre de transfert estivale, avec un contrat record qui l'attendrait à l'Etihad Stadium.

Haaland en Angleterre cet été ?

Le joueur de 21 ans est toujours lié à un contrat au Westfalenstadion jusqu'en 2024, mais Zorc concède qu'il est possible que l'attaquant quitte le club à la fin de la saison. Haaland a fait sa 21e apparition en Bundesliga cette saison, samedi, alors que Dortmund a subi une défaite 3-1 contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena. Le Bayern a remporté son 10e titre de champion consécutif, et Zorc a répondu aux questions sur l'avenir de Haaland.

Interrogé sur la possibilité de voir l'international norvégien signer en Premier League lors du prochain mercato, le chef du BVB a déclaré à Sky Germany : "Ce ne serait pas une surprise pour nous". Le directeur de la licence des joueurs de Dortmund, Sebastian Kehl, a confirmé que le club attend maintenant que Haaland confirme son prochain mouvement, comme il l'a dit plus tôt ce mois-ci : "Nous avons une clause de sortie qui est connue et il y a une date limite. Nous voulons une décision le plus tôt possible". La décision sera bientôt connue.