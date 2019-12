Mercato - Haaland à Dortmund ?

L'attaquant norvégien de 19 ans aurait donné son accord pour s'engager dès cet hiver avec le club allemand.

En moins de six mois, Erling Haaland est devenu la coqueluche du football européen. Le jeune attaquant norvégien de 19 ans intrigue et attise les convoitises des plus grands clubs européens qui ne veulent pas prendre le risque de passer à côté d'une pépite et peut-être d'un des futurs grands attaquants du football mondial. Il faut dire qu'Erling Haaland empile les buts dans le championnat autrichien, mais s'est aussi montré à son aise en .

Auteur de huit buts lors de la phase de poules de la Ligue des champions l'attaquant de 19 ans a marqué au total 28 buts en 24 matches cette saison, faisant de lui l'une des plus grandes promesses de l'Europe. Qui plus est, il bénéficie d'une clause libératoire de 22 millions d'euros seulement. Il n'en fallait pas plus pour que les grands clubs passent à l'action et notamment le qui serait en avance dans le dossier.

Accord Haaland-Dortmund ?

L'article continue ci-dessous

En effet, selon les informations de Ruhr Nachrichten, Erling Haaland aurait voyagé en afin de rencontrer les dirigeants du Borussia Dortmund et négocier en vue d'un transfert. Le journal allemand avance même que l'attaquant de 19 ans aurait donné son accord pour rejoindre le club de la Ruhr dès cet hiver. Lié au champion d'Autriche jusqu'en 2023, Erling Haaland parapherait un contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2025.

Il y a quelques jours, le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, avait refusé de commenter la rumeur qui fait état de la possible venue l'attaquant du Red Bull Salzburg Erling Braut Haaland dans la Ruhr. "Le joueur appartient au RB Salzburg, c'est une question de respect que vous ne parliez pas publiquement des joueurs d'autres clubs, et je n'aime pas ça", a-t-il déclaré, selon Kicker. Néanmoins, il a déclaré que le rôle de Haaland est un poste que son club cherche à pourvoir lorsque la fenêtre de transfert de janvier s’ouvrira. "Nous y travaillons, nous avons encore du temps", a-t-il confirmé.

En coulisses, le directeur sportif du Borussia Dortmund aurait donc bien fait son travail puisque le Borussia Dortmund serait désormais, selon toute vraisemblance, en pole position pour s'attacher les services d'Erling Haaland, désireux d'avoir du temps de jeu dans le club qu'il rejoindra et d'être au coeur du projet. Si la venue de l'attaquant du RB se confirme dans la Ruhr, le Borussia aura frappé un sacré gros coup sur le mercato.