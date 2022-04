Mercato : Haaland à City, enfin oui ?

Oui ? Depuis plusieurs mois, Manchester City - comme de nombreux autres cadors européens - essaye d’obtenir ces trois lettres de la part d’Erling Haaland, qui a fait le bonheur du Borussia Dortmund pendant plus de deux ans après avoir rejoint le club de la Ruhr en janvier 2020.

Le plus gros salaire de PL ?

Et les Skyblues ont touché au but. Comme l’explique le Daily Mail ce mardi, les deux parties sont enfin tombées d’accord pour un transfert lors du prochain mercato estival, avec la promesse du meilleur salaire de Premier League pour l’attaquant norvégien (environ 600.000 euros par semaine).

L'article continue ci-dessous

À lire : Ten Hag à Manchester, c’est presque fait

Des émoluments XXL qui s’expliquent par le faible montant déboursé par City pour l’arracher à Dortmund : 75 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire, même si l’existence de cette clause a souvent été démentie par les médias allemands.

Un contrat de cinq ans l’attend

Elle existerait donc bel et bien, à priori, et City s’apprête donc à réaliser une très belle affaire pour un serial buteur qu’on voyait partir pour bien plus de 100 millions d’euros. Un contrat de cinq ans l’attend à Manchester, soit jusqu’en 2027. Affaire bouclée la semaine prochaine ?