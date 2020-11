Mercato - Giroud à Bordeaux ? "Bien tenté", répond Gasset

À chaque mercato, le même refrain : barré par la concurrence à , Olivier Giroud recherche une porte de sortie. Et à chaque mercato, le même club : . L’Olympique Lyonnais ou encore celui de Marseille sont régulièrement cités, mais le club aquitain bien plus souvent.

Mais à chaque mercato, la même finalité : Giroud, persuadé de pouvoir convaincre Frank Lampard, reste finalement à Chelsea. Sauf que cette fois-ci, l’international français sera obligé de partir s’il souhaite disputer l’Euro 2021.

Didier Deschamps lui a fait passer un avertissement sans équivoque, et son doublé inscrit contre la n’y changera rien. S’il ne retrouve pas de temps de jeu, l’ancien Montpelliérain ne fera sans doute pas l’Euro, en tout cas en tant que titulaire.

À moins qu’il n’aille effectivement à Bordeaux cet hiver ? La question a été posée à Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce mercredi.

