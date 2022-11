Mercato - FC Barcelone : Ousmane Dembélé au PSG l'été prochain grâce à une clause secrète dans son contrat ?

L'international français qui a prolongé l'été dernier avec le Barça dispose d'une clause dans son contrat pouvant faire l'affaire de ses prétendants.

100 millions d'euros, c'est le montant qu'il faut débourser pour arracher Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Après un feuilleton long de plusieurs mois, l'international français a prolongé son contrat avec le club catalan, alors que tout espoir semblait perdu, au mois de juillet dernier, quatorze jours après que son ancien contrat ait pris fin. Depuis, Ousmane Dembélé fait les beaux jours du Barça et s'épanoui pleinement sous les ordres de Xavi.

Ousmane Dembélé en solde de juin à juillet 2023

Néanmoins, Ousmane Dembélé dispose d'une clause libératoire de 100 millions d'euros dans son contrat. Une clause qui peut offrir une porte de sortie à l'international français si un club est disposé à payer cette somme, sans que le Barça ait son mot à dire. Ce montant est certainement un peu trop important à l'heure actuelle pour qu'un club envisage de le mettre sur la table.

Mais si Ousmane Dembélé était à -50%, autant dire à 50 millions d'euros, là, ça changerait beaucoup de choses. Selon les informations d'El Nacional, une clause instaurée en petit caractère pourrait tout changer dans le dossier Ousmane Dembélé. Si la clause libératoire du Français est bel et bien de 100 millions d'après Marca, durant un mois, de juin à juillet 2023 elle ne sera que de 50 millions d'euros d'après El Nacional.

Le PSG attentif, Xavi craintif

Une information qui risque de faire bondir les meilleurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. En effet, le média catalan affirme que le club de la capitale suit depuis un certain moment le champion du monde 2018 et pourrait sauter sur l'occasion lorsque la clause libératoire d'Ousmane Dembélé ne s'élèvera qu'à 50 millions d'euros. Le PSG pourrait donc faire ses soldes au FC Barcelone et jouer un autre sale coup au club catalan après leur avoir piqué Neymar en 2017.

Dans cette affaire, le FC Barcelone serait le grand perdant si Ousmane Dembélé accepte de quitter le club catalan pour ce montant, car 50% du montant final reviendrait au joueur et à son clan, autrement dit, le Barça empocherait seulement 25 millions d'euros pour l'ancien du Stade Rennais, dont le contrat court jusqu'en juin 2024.

Cette clause révélée par El Nacional donne du sens aux déclarations fréquentes de Xavi qui souhaite qu'Ousmane Dembélé prolonge son contrat de nouveau au FC Barcelone. Le technicien catalan a été le premier défenseur du Français depuis son arrivée sur le banc de touche, il en a fait l'une des pièces les plus importantes de son système de jeu et il ne souhaite pas le perdre, surtout à ce prix-là.