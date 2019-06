Mercato - Everton n'oublie pas Brahimi, aucun contact avec l'OM

INFO GOAL - En fin de contrat avec le FC Porto, Yacine Brahimi suscite toujours l'intérêt d'Everton. Pour le moment, l'OM n'a pris aucun contact.

Retenu par Djamel Belmadi pour disputer la CAN (21 juin - 19 juillet) avec l' , Yacine Brahimi doit composer avec son avenir en club. En fin de contrat après cinq saisons au , le milieu offensif de 29 ans va donner un nouvel élan à sa carrière dans les prochaines semaines.

Jeudi, c'est l' qui était cité parmi les prétendants. Pourtant, d'après nos informations, l'OM n'a pris aucun contact pour le moment avec le joueur et son entourage. "Ça n'a jamais été une option", précise pour Goal une source proche du dossier.

Une préférence pour la

La saison dernière, Yacine Brahimi s'est illustré en marquant 10 buts en 32 matches de NOS, soit son meilleur total depuis son arrivée dans le Championnat portugais en 2014, en provenance de Grenade ( ). Et aujourd'hui, son avenir semble se dessiner loin du Sud de la .

Toujours selon nos informations, la priorité de l'ancien Rennais est plutôt donnée à l' et l' . Il se verrait bien jouer en Premier League et ne cache pas en privé qu'il souhaiterait, dans la mesure du possible, être fixé avant le début de la .

Des discussions existent toujours avec , huitième de Premier League la saison dernière. Intéressés de longue date, les Toffees ne désespèrent pas de le faire signer. Deux autres clubs anglais et un club italien ont aussi pris des renseignements.