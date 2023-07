Mercato : Et si Victor Osimhen restait au Napoli ?

Au cours d'une interview, Victor Osimhen a déclaré son amour pour la ville et le club de Naples.

Arrivé en 2020 à Naples, Victor Osimhen a franchi un cap la saison dernière. Auteur de 26 buts en 32 matches de Série A, il a grandement contribué au titre de champion d'Italie remporté par Naples, le premier depuis 33 ans. L'international nigérian s'est également fait remarquer en Ligue des Champions (5 buts en 6 matches) et a vu sa cote de popularité monter en flèche. Forcément, plusieurs grandes écuries européennes telles que le Paris Saint-Germain, Manchester United ou encore le Bayern Munich ont plus ou moins manifesté leur intérêt.

Osimhen clame son amour pour Naples

Mais de son côté, le buteur de 24 ans semble très heureux en Campanie, comme il l'a expliqué dans une interview accordée au média nigérian Soccernet pendant ses vacances à Lagos. Dans cet entretien, l'ancien Lillois a exprimé tout le bonheur qu'il ressentait en jouant dans cette équipe. "J’ai remporté l'un des titres de football les plus prestigieux du monde. Et j'ai gagné avec une équipe qui apprécie les petites choses que vous faites pour elle. Gagner le Scudetto pour moi, c'était génial. La suite sera toujours importante pour moi, comme la Ligue des champions, la Coupe et tout le reste. Je travaille très dur pour y parvenir, je suis maintenant accro aux trophées car le Scudetto est mon premier titre en tant que professionnel. J'ai hâte que la nouvelle saison commence", s'est-il projeté.

Reste à savoir s'il débutera cette nouvelle saison sous le maillot des Azzuri ou s'il partira dans un autre grand club d'Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'Osimhen est tombé amoureux de la ville de Naples et des supporters du club. "Je n'ai jamais vu une ville aussi folle de football que Naples. Les Napolitains montrent tout leur amour aux joueurs et où que j'aille, je suis toujours respecté. Les enfants m'aiment, beaucoup de gens m'admirent, ils m'idolâtrent en portant mon masque. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit que celui-ci. Je suis heureux d'avoir fait le bon choix en venant", a-t-il confié. Il faudra donc se montrer convaincant pour s'offrir le buteur napolitain cet été.