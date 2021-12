Mercato : Erling Haaland préfère la Liga à la Premier League ?

Erling Haaland a le choix du roi. Impressionnant depuis son arrivée au Borussia Dortmund, l'international norvégien est annoncé sur le départ l'été prochain, bien que les dirigeants du club allemand ne perdent pas espoir et souhaitent garder leur attaquant au moins une saison supplémentaire. Mais Mino Raiola a, semble-t-il, déjà préparé le terrain pour un départ du prodige du Borussia Dortmund en annonçant ouvertement les clubs susceptibles d'intéresser Erling Haaland.

L'agent italien d'Erling Haaland avait notamment annoncé que le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City, davantage que Manchester United, étaient les clubs en mesure d'intéresser l'attaquant du BVB. Entre temps, le Bayern Munich, par l'intermédiaire d'Oliver Kahn, s'est sorti tout seul de cette short-list, tandis que d'autres clubs comme Manchester United et Chelsea seront très certainement attentifs à ce dossier. Mais les trois favoris pour accueillir le Norvégien sont donc le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City.

Néanmoins, le club de Pep Guardiola, qui a vendu Ferran Torres cet hiver au FC Barcelone contre 55 millions d'euros et ainsi dégagé des fonds, pourrait être la prochaine équipe à sortir de la course à Erling Haaland. Si tout indique que Manchester City sera à la recherche d'un numéro neuf l'été prochain, après avoir échoué à faire venir Harry Kane l'été dernier, et fera du Norvégien sa priorité, ce dernier n'aurait pas en tête de rejoindre la Premier League. Selon le spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio, le Norvégien a déjà des préférences dans ses choix pour son futur et se verrait bien en Espagne.

"Erling Haaland n'aime pas trop la Premier League, ce n'est pas son rêve. Ce n'est pas le championnat parfait pour lui en l'état. Il préfère la Liga, qu'il apprécie beaucoup. Je pense donc que la Liga est l'endroit idéal pour lui ou alors la Bundesliga, là où il évolue actuellement. Il n'est pas certain qu'il parte cet été car Dortmund considère qu'une année supplémentaire est une bonne chose pour sa carrière", a d'abord lancé le spécialiste du mercato à Wettfreunde.

"Le Real Madrid serait une option. Bien qu'ils soient sûrs de recruter Kylian Mbappé, ils aimeraient avoir d'autres joueurs d'avenir. Je ne sais pas s'ils peuvent le faire. Il pense que le Real Madrid ou le Barça sont les meilleurs clubs pour lui. Probablement parce que, comme Mbappé, il veut jouer pour le Real Madrid. Il a dit à son agent d'essayer un transfert avec le Real Madrid. Si ça ne se fait pas, alors avec Barcelone puis Chelsea, Manchester United, etc", a conclu Gianluca Di Marzio.

Célèbre sur Twitter pour ses informations mercatos qui s'avèrent souvent bonnes, le journaliste italien a certainement refroidi les ardeurs du côté des supporters de Manchester City qui espéraient voir Erling Haaland marcher dans les pas de son père, ancien joueur des Cityzens. La Liga aurait donc les faveurs du Norvégien avec en priorité le Real Madrid et en second choix le FC Barcelone. Erling Haaland pourrait donc évoluer avec, ou contre, Kylian Mbappé dès la saison prochaine et ce pendant de nombreuses années si, comme tout l'indique, le Français signe au Real Madrid et que le Norvégien s'envole pour l'Espagne. Javier Tebas doit se frotter les mains.