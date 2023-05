Mercato : Entre Randal Kolo Muani et Victor Osimhen, Manchester United a tranché !

Erik ten Hag, souhaite recruter un nouvel attaquant lors du mercato estival et a manifesté sa préférence parmi les attaquants ciblés.

Ce n'est un secret pour personne : Manchester United va partir à la chasse d'un nouveau numéro neuf cet été. Déçu par Anthony Martial et convaincu que le meilleur poste de Marcus Rashford est sur l'aile gauche, Erik Ten Hag a demandé à avoir du renfort dans l'axe de l'attaque pour la saison prochaine.

Man Utd prêt à batailler avec le Bayern

Plusieurs noms ont été cités pour venir renforcer les rangs des Red Devils dont ceux d'Harry Kane, Randal Kolo Muani et Victor Osimhen. Les trois joueurs sont très courtisés et il ne sera pas facile de les recruter. Pour autant, Manchester United est prêt à rivaliser avec le Bayern Munich pour Kolo Muani lors du mercato estival.

Les Red Devils s'intéressent également à Victor Osimhen (Naples), mais privilégient actuellement l'attaquant de l'Eintracht Francfort, selon Sky Sport Germany. Randal Kolo Muani a inscrit 13 buts et délivré 12 passes décisives cette saison en Bundesliga pour Francfort, tandis qu'Osimhen a marqué 21 fois pour Naples en Serie A.

Kolo Muani option numéro 1

Erik Ten Hag a admis que Manchester United devait recruter un attaquant cet été, Anthony Martial, Marcus Rashford et le prêté Wout Weghorst étant ses seules options actuellement. Harry Kane, de Tottenham, a également été associé à un transfert à Old Trafford et semble confronté à un avenir incertain chez les Spurs, son contrat actuel expirant en 2024.

Le Bayern a déjà été décrit comme le club "rêvé" de Kolo Muani, même s'il n'est pas certain qu'il le quittera cet été. Le directeur sportif de l'Eintracht Francfort, Markus Krosche, a déjà laissé entendre que l'attaquant pourrait rester. "Nous n'avons pas l'intention de nous séparer de Randal cet été, après seulement une année passée avec nous", a-t-il déclaré à Sport1. "Une autre saison avec nous lui ferait du bien".

Marcus Rashford est le meilleur buteur de Manchester United cette saison avec 29 buts toutes compétitions confondues. Il tentera d'ajouter un ou plusieurs unités à son très beau bilan ce jeudi, lorsque les Red Devils affronteront Brighton en Premier League dans un match important pour la course à l'Europe.