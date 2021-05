Mercato - Emerson (Betis) proche de rejoindre le Barça contre 9M€

Le défenseur de 22 ans a impressionné ces derniers mois à Séville et le Barça va donc activer son option pour compter sur lui dans son effectif.

Barcelone est en train de conclure un accord avec l'arrière latéral brésilien Emerson, que les Blaugrana co-détiennent avec le Real Betis depuis janvier 2019. Le joueur de 22 ans a été un acteur clé pour le Betis depuis un transfert assez spécial qui a vu les deux rivaux de la Liga payer 6 millions d'euros chacun à l'Atletico Mineiro (Brésil).

Le Barça est maintenant prêt à activer son option pour acquérir la propriété exclusive d'Emerson pour 9 millions d'euros. Et le joueur n'a jamais caché son intérêt. "Vous savez tous que j'ai un contrat avec Barcelone à partir du 1er juin", a déclaré Emerson lors d'une conférence de presse alors qu'il était avec l'équipe nationale du Brésil.

"C'est un club pour lequel je rêve de jouer depuis que j'ai commencé"

"C'est un contrat de trois ans, la presse en parle et je pense que Barcelone contacte le Betis et a clairement indiqué qu'ils comptaient sur moi pour la saison prochaine. Je suis content, c'est un club pour lequel je rêve de jouer depuis que j'ai commencé dans le football. Être reconnu comme ça est une grande chose pour moi, chaque joueur veut jouer pour Barcelone. Je veux y aller et montrer ce que je peux faire et m'établir à ma position", a ainsi confié le latéral, aussi solide qu'à l'aise offensivement.

Lorsqu'on lui a demandé si l'accord pour l'emmener au Camp Nou était conclu, Emerson a ajouté : "Je peux dire ça, oui. Ils ont toujours dit qu'ils comptaient sur moi pour la saison prochaine. Avoir cette reconnaissance est une bonne chose pour un footballeur. Ce sont les fruits de mon travail", s'est-il félicité.

Goal est en mesure de confirmer que Barcelone a bien informé le Betis de son intention d'activer son option de 9 millions d'euros. Les Blaugrana devraient rencontrer les représentants d'Emerson la semaine prochaine alors qu'ils visent à finaliser l'accord. Avec Emerson à bord et la présence ajoutée de Sergino Dest au Camp Nou, le Barça est maintenant susceptible d'explorer une vente de Sergi Roberto, dont le contrat expire l'été prochain et qui n'apporte plus satisfaction ces derniers mois.