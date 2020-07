Mercato - Dortmund fixe une date limite pour Sancho, Manchester United est prévenu

Selon les informations de Bild, Dortmund aurait donné à Manchester United jusqu’au 10 août pour conclure le transfert de Sancho.

Dans un mercato post-coronavrius, Jadon Sancho devrait être l’attraction majeure. En effet, les Kylian Mbappé, Neymar et autres Paul Pogba ne devraient vraisemblablement pas bouger, et la possible arrivée de l’attaquant de Dortmund à fera les gros titres.

Depuis plusieurs mois, la formation anglaise fait la cour à Sancho, sous contrat jusqu’en 2022 en . L’ailier veut venir, l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer l’attend, alors pourquoi les Red Devils ne parviennent-ils pas à conclure ?

10 août, date limite

Tout simplement car Dortmund se montre gourmand au niveau du prix. 140 M€, 130 M€ et récemment 100 M€, tant de montants ont circulé concernant l’international anglais… Une chose est sûre : il s’agira d’un chèque à neuf chiffres… mais celui-ci devra être remis avant une certaine date.

Selon les informations de Bild, Dortmund aurait effectivement posé un ultimatum au niveau du timing aux Red Devils, invités à conclure le transfert de Sancho avant le 10 août prochain. Nul doute qu’avec une qualification en Ligue des Champions, MU pourra y voir plus clair sur le plan économique.