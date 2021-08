Mercato : Dortmund ferme la porte à un départ de Haaland

La direction du Borussia exclut toujours totalement l’idée d’une cession d’Erling Haaland.

Erling Haaland, l’attaquant vedette du Borussia Dortmund, est cité actuellement comme potentiel futur transfuge du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. De nombreuses sources évoquent un intérêt du club francilien envers la star norvégienne, ainsi que des contacts directs avec l’agent Mino Raiola. Pourtant, le BVB n’est pas vendeur.

Le club de la Ruhr a toujours affirmé qu’il ne se séparerait pas de sa star cet été. Et ce n’est pas l’emballement général en cette période de fin de mercato qui risque d’altérer la position des responsables allemands.

Michael Zorc, le directeur sportif du club, vient de s’exprimer sur Sky Allemagne pour assurer que Haaland ne bougera pas quelle que soit la somme proposée pour ses services : « Nous sommes un club de football, pas une banque ! Notre position est très claire et n'a pas changé. »

Haaland reste imperturbable

Haaland est lié à l’équipe de la Ruhr jusqu’en 2024. Sa valeur marchande est estimée à 140M€. Un montant qui risque de décourager plus d’un an parmi ses courtisans. En revanche, l’été prochain, le prix devrait être beaucoup plus abordable. Une clause dans son contrat stipule qu’il sera à même de changer d’air en cas d’une offre de 70M€.

Pour rappel, outre le PSG, Manchester City et le Real Madrid s’étaient aussi positionnés dans l’espoir de l’accueillir dans leur effectif. Mais, il n’y a pas eu d’approche concrète de leur part.

Tandis que son nom alimente la rubrique des transferts, Haaland reste pleinement concentré sur ses devoirs envers les Schwarzgelben. Depuis l’entame de la saison en Bundesliga, il a déjà trouvé la faille à trois reprises et offert deux passes décisives (en 3 rencontres).