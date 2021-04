Mercato – Djibril Cissé signe au Panathinaïkos Chicago

A 39 ans, Djibril Cissé va rechausser les crampons dans une ligue amateur aux États-Unis.

La dernière fois que Djibril Cissé arpentait les terrains de football, c'était en 2018, du côté d'Yverdon, en Suisse.

Mais à 39 ans, l'ancienne star de l'AJ Auxerre n'a pas envie de raccrocher les crampons. Et ce mardi, le club américain du Panathinaïkos Chicago a annoncé le recrutement de l'international français !

Comme son nom l'indique, le Panathinaïkos Chicago a été fondé en 2019 par des américains ayant des origines grecques (Dimitrios Chronopoulos et Vasiliki Chronopoulos) et qui sont des supporters acharnés du Panathinaïkos d'Athènes, un des quatre grands clubs du football grec avec l'Olympiakos, l'AEK et le PAOK.

Pour Djibril Cissé, c'est en quelque sorte un retour aux sources puisqu'il a joué pour le Panathinaïkos d'Athènes de 2009 à 2011, réalisant le doublé Coupe-Championnat en 2010 et s'adjugeant à deux reprises le titre de meilleur buteur (2010 et 2011).

Concernant la franchise américaine, elle évolue en National Premier Soccer League (NPSL), une ligue amateur. Comme il n'existe pas de promotion-relégation aux Etats-Unis, on peut considérer la NPSL comme la quatrième division de ce pays.

Il s'agit d'ailleurs de la première saison du Panathinaïkos Chicago en NPSL et Dimitrios Chronopoulos espère que son club atteindra les playoffs. A Djibril Cissé d'empiler les buts pour réaliser le rêve de son président.