Mercato : Discussions avancées entre le PSG et Manuel Ugarte !

Le Paris Saint-Germain s'est mis en quête de recruter le milieu de terrain du Sporting et ce dossier est en bonne voie.

Le Paris Saint-Germain a du pain sur la planche cet été. Déçu par sa saison, le club de la capitale sait qu'il devra réussir son mercato pour ne pas reproduire une saison similaire. Avec le départ acté de Lionel Messi et d'autres qui sont désirés, Luis Campos veut remodeler l'effectif du club de la capitale.

Un accord entre le PSG et le joueur

Si de nombreux noms sont sortis dans la presse ces dernières semaines, que ce soit en attaque, au milieu, en défense, mais aussi pour le poste d'entraîneur, c'est sur une piste un peu moins bling-bling que le Paris Saint-Germain a avancé en coulisses. En effet, le club de la capitale a passé la seconde vitesse pour recruter Manuel Ugarte.

Selon des informations de la presse portugaise confirmées par RMC Sport, Paris est en bonne voie pour recruter Manuel Ugarte (22 ans), milieu de terrain du Sporting Lisbonne. Le club de la capitale est en discussions avancées avec l'international uruguayen selon les informations de Goal.

Le Sporting plus difficile à convaincre

RMC annonce de son côté que le Paris Saint-Germain a d'ores et déjà trouvé un accord avec Manuel Ugarte. Après avoir négocié l'indemnité de transfert avec le Sporting, le PSG devrait finalement lever la clause libératoire qui serait fixée à 60 millions d'euros d'après les médias portugais.

Méconnu du grand public, Manuel Ugarte a connu une formidable ascension au Portugal. Arrivé à Famalicao, il n'a pas fait long feu chez le club promu à l'époque et a rejoint le Sporting six mois plus tard. Bien loin du profil de Vitinha, l'Uruguayen est un joueur plutôt défensif, travailleur de l'ombre qui viendra densifier le milieu de terrain du PSG.

Le Paris Saint-Germain commence donc à positionner ses pions pour un été charnière, mais devra avant tout régler le dossier de l'entraîneur, Christophe Galtier étant annoncé partant. En choisissant l'entraîneur en premier, le PSG aura moins de chance de se tromper sur les profils des joueurs dont ce dernier aura besoin pour mener à bien le projet parisien.