Mercato : deux clubs intéressés par un joueur de l'OGC Nice

En manque de temps de jeu à Nice, Flavius Daniliuc souhaite quitter le club. Saint-Etienne et Strasbourg sont sur les rangs.

L'ancien joueur du FC Bayern Flavius Daniliuc (20 ans) pourrait quitter l'OGC Nice peu avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 31 août.

Selon les informations de SPOX et Goal, des discussions sont en cours pour un transfert du défenseur central en Ligue 1. L'AS Saint-Etienne ainsi que le RC Strasbourg sont intéressés par le capitaine de l'équipe nationale autrichienne U21. Un transfert définitif ou un prêt sont envisageables.

Daniliuc, qui a été formé à Admira Wacker, au Rapid Vienne, au Real Madrid et au Bayern Munich, a quitté le centre de formation des champions d'Allemagne pour rejoindre la Côte d'Azur dans le cadre d'n transfert gratuit en juin 2020. Lors de sa première saison, il a fait 26 apparitions (1710 minutes) et a même marqué un but.

Mais sous la houlette du nouvel entraîneur niçois Christophe Galtier (54 ans), qui préfère miser sur l'expérience en défense, le joueur d'origine viennoise a peu de chances d'enchaîner les apparitions.

Par conséquent, Daniliuc aimerait aller dans un club qui lui offre plus de garanties concernant son temps de jeu. Selon les informations de SPOX et de Goal, Nice n'avait pas envisagé un transfert vers le club de Premier League anglaise West Ham United.

A cet égard, la question est de savoir si un transfert à court terme vers Saint-Etienne ou Strasbourg peut encore être réalisé. La balle est dans le camp de Nice avant tout. Daniliuc est encore sous contrat avec les Aiglons jusqu'en juin 2024.

Depuis son arrivée sur la Côte d'Azur en début de saison dernière, Flavius Daniliuc a disputé 26 matchs toutes compétitions confondues avec Nice, dont 23 de Ligue 1, participant également à la phase de poules décevante de l'équipe en Ligue Europa à l'automne dernier.

Barré par le retour de blessure de Dante et le transfert définitif de Jean-Clair Todibo, le jeune homme pourrait donc décider de relever un nouveau challenge ailleurs. Du côté de Strasbourg, il pourrait en particulier renforcer une charnière orpheline de Mohamed Simakan et Stefan Mitrovic depuis cet été, tandis que dans le Chaudron il pourrait s'inscrire dans le projet de développement de jeunes joueurs sous la houlette de Claude Puel.