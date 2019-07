Mercato - De Ligt à la Juve, les derniers détails : visite demain ou mardi

La Juventus et l'Ajax abordent les derniers détails pour De Ligt, le défenseur devrait arriver entre aujourd'hui et demain. Visite lundi ou mardi.

Le compte à rebours a officiellement commencé: pour l'arrivée de Matthijs De Ligt à la , il ne faut que quelques heures pour que le défenseur néerlandais puisse atterrir à Turin demain.

Selon Sky Sport, la Juventus et l' s'emploient à résoudre les derniers détails de la transaction: l'Ajax devrait collecter environ 75 millions d'euros (primes comprises), tandis que De Ligt à la Juventus gagnera 8 millions par saison plus des primes et une clause libératoire de 150 millions d'euros sera ajoutée au contrat.



Si tout se passe comme prévu, De Ligt, qui n'attend actuellement que le feu vert des deux clubs, partira pour Turin. Par conséquent, entre lundi et mardi, il conviendra de soutenir les examens médicaux au J Medical.



En fait, l’intention de la Juventus serait de mettre immédiatement De Ligt sous les ordres de Sarri et de le laisser embarquer avec ses nouveaux compagnons pour la tournée en Asie. En bref, le compte à rebours a vraiment commencé.



De Ligt portera le maillot numéro 4, ce qui était le cas avant lui ces dernières années de Martin Caceres et Medhi Benatia.