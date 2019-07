Mercato - De Laurentiis pense que le Real Madrid et Naples doivent faire des sacrifices pour James

Le président de Naples a appelé le Real Madrid à se joindre à son club pour faire des "sacrifices" sur le dossier James Rodriguez.

Des rumeurs suggèrent que James Rodriguez n’a aucune place dans les plans de Zinedine Zidane, alors que l’entraîneur , Carlo Ancelotti, qui a entraîné James à Madrid et au Bayern, et De Laurentiis sont ouverts pour le voir évoluer en .



De Laurentiis a demandé à Madrid de réduire ses exigences, suggérant que Naples était prêt à les satisfaire à mi-chemin, si les Merengue le souhaitaient.



"Nous sommes tous prêts à faire des sacrifices pour James Rodriguez, mais nous demandons au de les faire aussi", a déclaré De Laurentiis à Sky Sport Italia.



"Nous n’avons pas baissé les bras, mais pour briser la glace, il faut que Madrid considère que, plutôt que d’avoir un joueur malheureux à ses côtés, il devrait l’envoyer jouer. Peut-être en prêt.



De Laurentiis a également déclaré qu'il pensait que les retrouvailles avec Ancelotti étaient exactement ce dont James avait besoin pour remettre sa carrière sur les rails, citant le succès remporté par le joueur de 28 ans sous l'italien.

"Ce serait un cadeau pour lui", a ajouté De Laurentiis. "En étudiant ce joueur, j’ai réalisé qu’il n’avait vraiment été performant que deux fois, avec Carlo Ancelotti sur le banc, au Real Madrid et au .



Pour lui, c’est une garantie de satisfaction, au centre de notre projet et décisif sur le terrain. Il a compris qu'Ancelotti lui avait parlé et qu'il était capable de le motiver.



Nous allons voir ce qui se passe. Nous attendons que le moment soit venu. "