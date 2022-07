Mercato : Cristiano Ronaldo prêté ? Manchester United y pense

Personne ne semble vouloir acheter Cristiano Ronaldo, qui veut jouer la Ligue des Champions. Mais Manchester United a une idée pour y remédier.

"On ne sait toujours pas où est Cristiano…" : Erik ten Hag, le nouvel entraîneur de Manchester United, ferait bien de jeter un oeil au Portugal. Selon plusieurs médias, le quintuple Ballon d’Or a posé ses valises à la maison en attendant de savoir où il jouera la saison prochaine, lui qui souhaite quitter les Red Devils afin de pouvoir disputer la Ligue des Champions.

Comment éviter l’indemnité de transfert ?

Comme nous vous l’expliquions récemment, son agent l’a proposé à de nombreuses équipes. Ou plutôt : Jorge Mendes l’a proposé à la totalité des cadors européens qualifiés pour la Ligue des Champions. Du FC Barcelone au Real Madrid, en passant par l’Atlético de Madrid ou même Naples !

Problème : CR7 semble indésirable. Pour quelle raison ? Pas le talent, bien évidemment, mais plutôt le salaire et l’indemnité de transfert.

De retour dans un an ?

Car CR7 demeure sous contrat jusqu’en 2023 avec les Red Devils. Il faudra donc payer pour l’avoir, malgré ses 37 ans. À moins que Manchester United ne fasse un geste ? C’est l’idée développée ce dimanche dans le Daily Mail. Selon nos confrères britanniques, MU n’envisage évidemment pas de libérer Ronaldo pour lui permettre de signer ailleurs, mais tout simplement de le prêter !

Avec une seule condition : que Ronaldo accepte de prolonger son contrat d’un an, soit jusqu’en 2024. Une formule qui lui permettrait de disputer la Ligue des Champions avec une autre équipe cette saison, et de la rejouer avec Manchester United dans un an, à condition que Ten Hag parvienne à placer les Red Devils dans le Big 4 de la Premier League.

Le Daily Mail explique que cette proposition a "surpris" le clan du Portugais, joueur et agent compris. À tel point qu’ils n’auraient toujours pas répondu. Pour rappel, si Ronaldo prolonge effectivement jusqu’en 2024, il aura 39 ans lorsque son contrat expirera.