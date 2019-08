Mercato - Coutinho, une bonne recrue pour le PSG selon vous

Coutinho pourrait être inclus dans le deal visant à transférer Neymar à Barcelone. Pour vous, l'ancien Red constituerait un bon renfort pour le PSG.

Les négociations sont engagées entre le et le Barça pour un transfert et un retour de Neymar en Catalogne. Une réunion entre les dirigeants des deux clubs a même eu lieu mardi dans la capitale française , sans parvenir à un accord pour l'instant.

Pour son attaquant brésilien, acheté 222 millions d'euros il y a deux ans, le PSG demanderait 100 M€ plus deux éléments très côtés de l’équipe catalane , au moins, selon les informations de L'Équipe ce jeudi.

Philippe Coutinho, qui n'a pas réussi à s'imposer chez les Blaugrana depuis son arrivée en janvier 2018, correspond à ce profil. Un joueur qui intéressait déjà Antero Henrique, l'ancien directeur sportif parisien, toujours selon le quotidien sportif.

Dans ce contexte, Goal vous a sollicité pour savoir si vous considériez Coutinho comme un potentiel renfort intéressant pour les champions de , un joueur à même d'apporter un plus au collectif de Thomas Tuchel. Pour vous, la réponse est évidente.

Pour vous, Coutinho constituerait une bonne recrue pour Paris

Vous êtes 63 % sur Twitter et même 73 % sur Facebook à considérer le joueur formé à Vasco da Gama comme un bon renfort pour le collectif parisien.

Sa polyvalence au milieu de terrain plaît à la majorité d'entre vous. "Un bon meneur de jeu avec une très belle frappe des deux pieds" , selon Sery. "Coutinho ne peut pas jouer dans un système où tout est pour Messi et ramasser des miettes. À Paris c’est différent, l’animation offensive est équilibrée (sans Neymar) et récompense le mieux placé. En soutien derrière Cavani et Kylian Mbappé, il ferait un malheur..." , ajoute Yo Van.

Parmi celles et ceux qui ont voté "non", l'inquiétude s'explique par les performances de Coutinho au Barça, très éloignées de celles qu'il réalisait à .

"Coutinho ne fait plus aucune différence, même Draxler est meilleur !" , s'enflamme Weedy.

Pour certains d'entre vous, son intégration dans le ou les schémas tactiques du PSG pose question. "Si Tuchel le met au milieu avec Verratti et Gueye, OUI. Si c’est pour le positionner à gauche de l’attaque avec Mbappé et Cavani, alors c’est NON" , pour Sébastien.

"Après avoir survendu l’esprit guerrier des dernières recrues, vous voulez prendre un mec en échec sportif qui ne fait aucun effort défensif ?" , s'interroge ainsi Eden.

La question du schéma tactique idoine pour intégrer au mieux le Brésilien au collectif parisien ne se posera que si son compatriote Neymar quitte bien la capitale pour retourner à Barcelone, et si Coutinho est bien inclus dans l'accord.

Autant de points encore en suspens à ce jour...

Philippe Coutinho serait-il une bonne recrue pour le PSG ?