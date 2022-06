Mercato : Chelsea vise Sterling pour remplacer Lukaku

La star anglaise pourrait rejoindre Londres dans un transfert estival surprise pour remplacer numériquement Romelu Lukaku.

Chelsea vise le transfert estival de Raheem Sterling, l'attaquant de Manchester City, alors que des négociations simultanées pour se débarrasser de Romelu Lukaku sont toujours en cours, selon GOAL. L'Inter a proposé un montant de 6 millions de livres aux Blues, mais le club londonien exige davantage pour l'attaquant, car elle cherche à créer un espace financier pour une signature comme celle de Sterling, qui n'a plus qu'un an de contrat à Manchester City.

Un coup réalisable pour les finances de Chelsea

Chelsea est prêt à faire un compromis et à laisser partir Lukaku pour un prêt d'environ 10 millions de livres (12 millions de dollars), soit beaucoup moins que ce qu'il avait demandé initialement. Les rapports en Italie ont suggéré que l'international anglais pourrait coûter aussi peu que 43 millions d'euros cet été, ce qui serait bien dans le budget du club de l'ouest de Londres.

Mercato : Raheem Sterling plairait à Thomas Tuchel

Manchester City n'a pas réussi à renouveler le contrat de Raheem Sterling, en raison des inquiétudes concernant son statut au sein d'une équipe qui compte tant d'autres attaquants de haut niveau. Chelsea s'intéresse depuis longtemps à Sterling, qui est prêt à partir à l'étranger si un transfert dans sa ville natale, Londres, ne se concrétise pas. Il est à craindre que Manchester City complique les choses dans les négociations avec un rival comme Chelsea, bien que Gabriel Jesus ait déjà été proposé à l'équipe de Thomas Tuchel et soit actuellement en pourparlers concrets avec Arsenal.

Chelsea est-il actif sur d'autres fronts ?

Chelsea est en négociations plus actives pour signer Jules Koundé de Séville, qui a largement accepté les conditions de contrat. Cependant, il reste du travail à faire pour se mettre d'accord sur une indemnité de transfert. Jules Koundé suscite également l'intérêt de Barcelone, mais le club est actuellement paralysé par des problèmes financiers qui l'empêchent de proposer quelque chose de concret.

L'international français a été opéré d'un problème mineur à la hanche et espère que son avenir sera réglé dans les semaines à venir, avant la pré-saison. Chelsea est également en pourparlers avec Gabriel Slonina, le jeune gardien de but de 18 ans du Chicago Fire, qui sera probablement prêté jusqu'à la fin de la saison s'il signe. Pendant ce temps, les Blues ont des cibles dans d'autres secteurs du terrain en fonction des ventes de joueurs qui incluent, comme GOAL l'a révélé en premier, Marc Cucurella de Brighton.

Chelsea et le Real Madrid visent Slonina

L'article continue ci-dessous

Il y a également un intérêt à long terme pour Declan Rice (West Ham) et d'autres défenseurs centraux sont ciblés comme Josko Gvardiol (RB Leipzig), José Gimenez (Atletico Madrid) et Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain). Les Blues ont également essayé de profiter de l'intérêt de l'Inter pour Lukaku pour l'échanger contre Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, Milan Skriniar et Alessandro Bastoni. Les demandes pour ces joueurs ont été rejetées d'emblée.

Le FC Barcelone tente de faire signer Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso mais n'a pas les fonds nécessaires pour le faire. Chelsea est ouvert à la vente d'autres attaquants comme Hakim Ziyech et Timo Werner mais aucun mouvement ne semble imminent. Ils doivent également résoudre la question de l'avenir de N'Golo Kante et de Jorginho, qui arrivent à la fin de leur contrat. Tuchel est ouvert à l'idée de laisser partir Kepa Arrizabalaga, alors que des preneurs de licence se disputent sa place et toute autre place qui se libère dans l'équipe pendant la pré-saison.