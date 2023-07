Mercato : Chelsea se prépare à passer à l'attaque

Après avoir vendu de nombreux joueurs, Chelsea s'apprête à renforcer de nouveau son effectif.

Après avoir affolé les deux derniers mercatos et dépensé plus de 600 millions d'euros pour finalement terminer à une triste 12è place en Premier League, Chelsea fait du tri sur ce mercato estival 2023. Bien aidés par les clubs saoudiens, les Blues se sont séparés d'Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly ou encore N'Golo Kanté. D'autres comme Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic et Ruben Loftus-Cheek sont partis mais sont restés en Europe, les trois premiers en Angleterre.

Chelsea prépare son plan d'attaque

Les dirigeants du club et leur nouvel entraîneur Mauricio Pochettino commencent donc à y voir plus clair sur l'effectif qui sera à sa disposition la saison prochaine, et les renforts vont pouvoir être choisis en fonction des besoins et pas seulement pour assouvir un besoin de dépenses folles. La première cible mène au très polyvalent Moisés Caicedo, auteur d'une très bonne saison avec Brighton au milieu de terrain. D'après les informations de Fabrizio Romano, le club londonien est en négociations avec les Seagulls pour l'international équatorien, et se rapprocherait des 90 millions d'euros réclamés.

Dans le même temps, Chelsea pourrait tenter de profiter de la descente de Southampton en Championship pour récupérer Romeo Lavia au milieu. Le Belge, évalué à 50 millions d'euros, dispose de nombreux prétendants puisque Liverpool et Arsenal sont également attentifs à sa situation. Toujours chez les Saints, Tino Livramento (20 ans) pourrait venir renforcer un côté droit déjà bien fourni avec Reece James, César Azpilicueta et l'arrivée de Malo Gusto, si l'on en croit les informations du Daily Mail. Le défenseur anglo-portugais avait été formé à Chelsea pendant 12 ans avant d'être cédé à Southampton.

Enfin, c'est en Ligue 1 que Chelsea pourrait venir piocher pour renforcer un secteur offensif terriblement triste en 2022-2023 (38 buts en premier League) puisque The Guardian explique en effet que Rayan Cherki pourrait être une piste pour l'attaque des Blues.