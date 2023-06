Mercato : Chelsea est sur le point de casser une nouvelle fois sa tirelire

Habitué aux folles dépenses depuis un an, Chelsea pourrait encore dilapider sa fortune lors du mercato estival.

Chelsea va-t-il encore être l'un des principaux animateurs du mercato estival 2023 ? Après avoir dépensé plus de 600 millions d'euros sur les deux derniers, les Blues ont réalisé une saison plus que décevante en terminant 12è en Premier League, soit leur plus mauvais classement depuis 27 ans. La mayonnaise n'a pas pris et le surplus de recrues a sans doute empêché les entraîneurs successifs, Thomas Tuchel, Graham Potter et Frank Lampard, de travailler convenablement. Reste maintenant à voir si Mauricio Pochettino parviendra à remettre de l'ordre dans l'effectif des Blues.

Le successeur de Kanté trouvé ?

Au milieu de terrain, N'Golo Kanté semble bien parti pour rejoindre Karim Benzema à Al-Ittihad en Arabie saoudite. Et s'il était souvent blessé cette saison, le club londonien aurait déjà trouvé son successeur dans l'entre-jeu. D'après les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants de Chelsea avanceraient dans le dossier Moisés Caicedo (21 ans). Le milieu de Brighton a été l'un des joueurs les plus en vue de son équipe cette saison et a prouvé sa fiabilité en ne manquant qu'un seul match de Premier League. Il pourrait, comme Alexis Mac Allister, quitter les Seagulls pour rejoindre un club d'un plus grand standing en Angleterre.

Les discussions entre le club et le joueur seraient en bonne voie et une offre de contrat a déjà été transmise à l'international équatorien, bien qu'il reste quelques détails à régler. Concernant le transfert, rien n'est encore fait mais Chelsea espère pouvoir le recruter pour environ 90 millions d'euros.