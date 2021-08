Le milieu de terrain lensois Cheick Doucouré suscite des convoitises en Angleterre et en Italie.

Après Loïc Badé parti à Rennes, Lens pourrait-il perdre d’autres éléments majeurs de son effectif ? Acheté pour 10 millions d’euros la saison dernière, Seko Fofana est ouvert à d’autres opportunités. Mais au milieu, un autre garçon suscite des convoitises.

Auteur d’une première saison en Ligue 1 à 33 matches, le jeune malien formé à l’académie Jean-Marc Guillou suscite lui aussi des intérêts. Arsenal, qui cherche un profil pour suppléer Thomas Partey et entrer dans la rotation, est venu aux renseignements.

Deux autres formations se sont positionnées de manière plus concrète et ont ouvert les négociations avec l’entourage du joueur, sans pour autant transmettre d'offres. Le premier vient d’Italie et est depuis quelques saisons un habitué de la Ligue des champions. L’autre vient d’Angleterre a récemment encaisser une somme importante en vendant son meilleur élément, Jack Grealish, à Manchester City pour 117 millions d’euros.

En effet, l’Atalanta Bergame et Aston Villa échangent depuis plusieurs semaines avec le joueur et ses représentants. Plus qu’une simple prise de renseignements, les deux clubs ont exposé leur projet au joueur. Reste à savoir, si à trois semaines de la fin du mercato l’un des deux va transmettre une offre. Le RC Lens attend près de 15 millions d’euros.