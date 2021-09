Mercato : Cette destination qu’a refusée James Rodriguez

Le milieu colombien James Rodriguez s’est opposé à un transfert en Turquie mercredi soir.

N’étant plus vraiment en odeur de sainteté à Everton, James Rodriguez avait la possibilité de changer de tunique et découvrir un nouveau club cette saison. Mais il a mis son véto, car pas emballé par la destination qui lui a été proposée.

Le mercato estival ne s’est achevé que mercredi soir et la formation d’Istanbul Basaksehir a tenté d’obtenir les services de l’ancien monégasque, mais en vain. Le journaliste local Yagiz Sabunchoglu a révélé que les Turcs et Everton s'étaient mis d'accord sur un accord de prêt sauf que le principal intéressé et son agent ont décliné le transfert.

James a repris l'entraînement cette semaine à Finch Farm, mais il n’est pas encore apparu en action. Rafael Benitez, le nouveau coach des Merseysiders, semble moins compter sur lui que l’ancien entraineur Carlo Ancelotti.

Le meilleur buteur du Mondial 2014 avait suivi « Carletto » dans trois clubs différents durant sa carrière. Interrogé dernièrement sur la possibilité de le retrouver au Real, il avait affirmé qu’il n’y avait aucune chance pour que cela se produise.

Il y a un mois, et alors qu’il exprimait sur son compte Twitch, James Rodriguez avait indiqué qu’il était totalement dans le flou par rapport à son futur : « On me demande souvent où je vais jouer. Je ne sais pas, la vérité est une question très compliquée. Nous verrons ce qui se passe. Je ne veux pas dire oui ou non, parce que je ne sais pas. Je m'entraîne bien et durement. Je ne sais pas où je vais jouer. Dans le football comme dans la vie, nous ne savons rien».