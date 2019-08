Mercato - Cardona à Brest cette semaine ?

L'attaquant de Monaco se rapproche de Brest. Selon nos informations, le transfert pourrait être conclu dans la semaine.

Brest serait proche de conclure un accord avec pour l'arrivée d'Irvin Cardona, comme annoncé par RMC. Une piste suivie depuis plusieurs jours par le promu et qui pourrait aboutir dans la semaine, selon nos informations. Un accord devrait être trouvé pour un transfert définitif et non un prêt.

Prêté lors des deux dernières saisons en du côté du Cercle Bruges, club partenaire de l'AS Monaco, le joueur de 21 ans serait séduit par le projet brestois, qui lui permettrait de se relancer en .

Brest n'était pourtant pas le seul club intéressé par l'international U20, dont le profil plaisait également du côté de Nîmes . Les Crocos ont en effet perdu plusieurs joueurs dans le secteur offensif (Bouanga, Thioub, Allioui, Bozok) et cherchent à se renforcer mais cela ne devrait pas être avec le jeune monégasque.

La saison passée, Cardona a inscrit 6 buts en 20 matches de championnat belge. A Brest, il viendra renforcer un secteur de jeu qui compte déjà le meilleur buteur de l'an dernier, Gaëtan Charbonier.