Mercato - Camavinga souhaiterait rejoindre le PSG

Eduardo Camavinga aurait annoncé à Rennes qu'il ne prolongerait pas son contrat et espèrerait rejoindre le PSG. Le feuilleton ne fait que commencer.

L'avenir d'Eduardo Camavinga s'annonce comme l'un des feuilletons du mercato cet été en Ligue 1. Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec le Stade Rennais, le jeune international français pourrait quitter la Bretagne dès cette année.

Selon les informations de RMC Sports, il aurait en effet fait savoir à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas son contrat et souhaiterait rejoindre le PSG afin de poursuivre sa progression.

"S’il ne prolonge pas, il faudra envisager un départ, a récemment affirmé le président rennais Nicolas Holveck à propos de son milieu de terrain de 18 ans. Mais il n'y aucune deadline, ça n'existe pas dans le foot. Puis, la meilleure chose pour tout le monde, ce serait qu'il reste. Je suis un perpétuel optimiste.

"Nous devons trouver la meilleure solution pour lui et pour le Stade Rennais. Jouer l’Europe, maintenant que c’est acté, ça peut changer beaucoup de choses. Si Eduardo peut faire une saison de plus au Stade Rennais, on ne va pas s'en priver."

Le club breton espère donc conserver son joyau au moins une saison de plus, mais pourrait être contraint d'envisager un départ dès cet été pour s'éviter de le voir partir libre la saison prochaine. Dans ce cas, le récent septième de Ligue 1 exigerait une somme de 100 millions d'euros, particulièrement élevé pour un joueur qui n'a plus qu'une saison de contrat.

Le PSG serait de son côté très interressé, désireux de renforcer un secteur de jeu moins performant depuis plusieurs saisons. Le dossier serait suivi par le président Nasser Al-Khelaifi lui-même, lequel aurait fait part à Rennes de l'intérêt du club de la capitale, même ni aucune offre concrète n'a pour l'heure été formulée.

Non retenu par Didier Deschamps pour disputer l'Euro, Camavinga compte pourtant déjà trois sélections malgré son jeune âge. Des débuts fracassants en Bleus marqués par un but contre l'Ukraine pour sa deuxième apparition, en octobre dernier. Le tout pour devenir le plus jeune buteur de l'équipe de France après-guerre.

Il sera cette fois dans le groupe de Sylvain Ripoll pour la phase finale de l'Euro Espoirs, dans lequel les Bleuets doivent affronter les Pays-Bas le 31 mai prochain.