Mercato : ça s'accélère pour le PSG

Le PSG aurait trouvé un accord pour Kang-In Lee en provenance de Majorque.

Le Paris Saint-Germain est sur le point de lancer son mercato et son avant-saison 2023-2024. Christophe Galtier devrait bientôt officiellement quitter le club et laisser place à Luis Enrique, qui va pouvoir commencer sa nouvelle mission. Cela passera par le recrutement lors du mercato estival, et celui-ci aurait déjà démarré. Les signatures de Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio et Lucas Hernandez seraient déjà actées, et elles pourraient être suivies d'une cinquième très prochainement.

Kang-In Lee arrive à Paris

D'après la presse espagnole et plus précisément Marca, le club de la capitale a trouvé un accord total avec Majorque pour le transfert de Kang-In Lee (22 ans). À l'origine, Paris avait proposé 15 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international coréen. Une offre refusée par Majorque, qui en demandait 22. Si l'on en croit les informations du quotidien espagnol, le champion de France s'est finalement aligné sur le prix demandé par le club espagnol, un montant dont 20% seront directement reversés au milieu offensif, d'après une clause qui figurait dans son contrat. Enfin, Marca avance même que ce ne serait plus qu'une question d'heures avant que le transfert ne soit officialisé, le joueur devrait se rendre à Paris dans la semaine.

Visiblement attiré par les joueurs évoluant ou ayant évolué en Espagne cette année, Luis Campos surveille de près la situation de Gabri Veiga, milieu du Celta Vigo également courtisé par plusieurs clubs européens.